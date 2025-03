Eiropa nopietni runā par kodolvairoga veidošanu. Arvien mazāk tam iebildumu

Eksperti neuzskata, ka ASV varētu tuvākajā laikā izvest savus kodolieročus no Eiropas. "Nedomāju, ka tas būtu kaut kas nenovēršams, jo NATO kodolkopīgošana dažādu iemeslu dēļ ASV ir stratēģiski ļoti svarīga," sarunā ar Vācijas sabiedrisko raidorganizāciju "Deutsche Welle" atzīst Frankfurtes Miera pētījumu institūta (PRIF) Eiropas drošības un bruņojuma kontroles eksperts Saša Hahs. "Taču to nevar izslēgt." Viena no ASV stratēģiskajām priekšrocībām ir iespēja reaģēt uz Krievijas agresiju Eiropā.