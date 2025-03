Par 1600 eiro nevajadzētu rēķināties ar pirmklasīgu servisu. Ģimenes ceļojumus uz Turciju pārvērties īstā murgā

2024. gada augustā ģimene no tūroperatora SIA "Baltic World Eesti filiaal" iegādājās nedēļu ilgu ceļazīmi uz Turciju. Brauciens notika no tā paša gada 21. līdz 28. septembrim. Ceļazīmes cena bija 1636 eiro. Šajā summā ietilpa pārlidojums, transfērs no lidostas līdz viesnīcai, dzīvošana standarta numurā un ēdināšana.