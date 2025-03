Zelenskis komentē Krievijas lēmumu karadarbību Ukrainā turpināt. "Putins tā dara bieži!"

Visi šie jautājumi, pēc Putina domām, prasa apspriešanu, tostarp, iespējams, ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. “Pats princips ir pareizs, un mēs to noteikti atbalstām, bet ir jautājumi, kurus mums vajag apspriest,” paziņoja Putins. Viņš uzsvēra, ka Krievija vienosies par kara pārtraukšanu, “balstoties uz to, kā veidosies situācija uz zemes”, respektīvi, neko no sagrābtā Putins atdot negrasās.