Princis Viljams apmeklēs Igauniju nozīmīgā misijā ...

Igaunija, kas robežojas ar Krieviju, ir bijusi viens no aktīvākajiem Ukrainas atbalstītājiem kopš kara sākuma. Nesen, kopā ar Latviju un Lietuvu, tā pilnībā atslēdzās no Krievijas elektroenerģijas tīkla un pievienojās Eiropas Savienības sistēmai, vēl vairāk samazinot atkarību no Krievijas infrastruktūras.