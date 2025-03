Aptauja: atbalsts Zelenskim Ukrainā pieaudzis līdz 68%

Institūts norādīja, ka februāra pirmajā pusē 37% aptaujāto teica, ka neuzticas Zelenskim, tādējādi starpība starp tiem, kas uzticas, un tiem, kas neuzticas, bija 20 procentpunkti. Laika periodā no 14.februāra līdz 4. martam starpība pieauga jau līdz 38 procentpunktiem, jo to, kas uzticas prezidentam, īpatsvars pieauga līdz 67%, bet to, kas neuzticas, īpatsvars saruka līdz 29%.