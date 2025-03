Kas Eiropai vajadzīgs, lai pasargātu Baltiju no Krievijas bez Amerikas palīdzības

"No makroekonomiskā viedokļa summas, kas nepieciešamas, lai Eiropa varētu pilnībā aizstāt ASV, nav lielas. Kopš 2022. gada februāra ASV militārais atbalsts Ukrainai ir 64 miljardi eiro, kamēr Eiropa, ieskaitot Lielbritāniju, nosūtījusi 62 miljardus. 2024. gadā ASV militārais atbalsts bija 20 miljardi eiro no 42 miljardu kopsummas tādējādi, lai nomainītu ASV, es būs jātērē tikai 0,12% no sava IKP - īstenojams uzdevums. Svarīgāks jautājums ir, vai Eiropa to spēs izdarīt bez pieejas ASV militāri rūpnieciskajai bāzei," spriež analītiķi.