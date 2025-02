Reaģējot uz ārējo apdraudējumu, Lielbritānija palielina savus tēriņus aizsardzībai. "Tas būs lielākais pieaugums kopš Aukstā kara laika!"

Stārmers paziņojis, ka šis pieaugums ir nepieciešams, lai cīnītos pret pieaugušajiem Krievijas draudiem. "Krievija ir drauds mūsu ūdeņos, gaisa telpā un uz ielām," norādīja premjers. Līdz 2027. gadam Lielbritānijas aizsardzības izdevumu tiks palielināti no 2,3 līdz 2,5% no IKP, bet nākamajā parlamenta termiņā tos plānots palielināt līdz 3% no IKP.