Aizsardzības akadēmijas eksperts Toms Rostoks par Eiropas armiju, ASV garantijām un ekonomiskajām sankcijām

Ir lietas, kuras mēs nezinām, jo ir jāskatās uz to, kāda ir ASV motivācija, uzsverot, ka šis ir Eiropas karš un Eiropas valstīm par to ir jāuzņemas atbildība. Viena motivācija varētu būt diezgan neitrāla - ASV pievēršas Ķīnas atturēšanai un Eiropas valstis rūpējas par drošību savā kontinentā. Tā būtu, no ASV viedokļa raugoties, pavisam normāla darba dalīšana. Taču nav izslēdzama cita motivācija. ASV varētu pieļaut arī to, ka Eiropas valstis izgāžas un nespēj uzņemties atbildību par Ukrainas drošību, tādējādi padarot situāciju Ukrainā vēl smagāku, jo drošības garantiju īsti nav un to Eiropas valstu vidū, kuras ir arī NATO dalībvalstis, valda atziņa, ka mēģināts tika, bet nesanāca. Šāds iznākums būtu ļoti slikts Eiropas drošībai.