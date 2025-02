Pie Austrālijas krastiem manīti Ķīnas karakuģi. Ķīnas Ārlietu ministrija apgalvo, ka par notikušo "neko nezinot"

"Ko Ķīnas jūras kara flote dara tik tālu dienvidos?" retoriski vaicā "La Trobes" Universitātes kuģošanas eksperte Beka Stratinga. "Vai tas ir izlūkošanas pasākums, vai vienkārši signāls Austrālijai, ka Ķīna var būt klātesoša arī šajos ūdeņos?" Viens no kuģiem, kas manīts netālu no Austrālijas ir Renhai klases kreiseris "Zunyi", kuru ASV Jūras kara institūts raksturojis kā "vienu no visspēcīgākajiem karakuģiem pasaulē". Nanjangas Tehnoloģiju universitātes pētnieks Kolins Kohs norādījis, ka notikušais skaidri norāda uz Ķīnas vēlmi demonstrēt tās militāro spēku.