"Kad mēs apstājāmies - iestājās nāvejošs klusums," atklāj kāds Toronto aviokatastrofas pasažieris

"Kad lidmašīna pārstāja slīdēt, iestājās nāvējošs klusums. Bet tad visi steidzās atbrīvoties [no drošības jostām] un palīdzēt saviem blakussēdētājiem," norāda Ēriksons. Bet Nelsons piebilst, ka brīdī, kad cilvēki no drošības jostām atbrīvojās, viņi nokrita uz zemes". "Es palīdzēju no sēdekļa izkļūt blakus sēdošajai dāmai," norāda vīrietis.