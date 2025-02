"Tas ir pretīgi!" – Baltais nams kritizēts par Valentīndienai veltīto "Instagram" ierakstu

Baltā nama “Instagram” kontā publicētais Valentīndienai veltītais ieraksts ir izraisījis satraukumu, jo tas ir vērsts pret nelegālajiem imigrantiem. Mīlestībai un romantikai veltītajā dienā ieraksts vēsta: “Rozes ir sarkanas, vijolītes ir zilas, ierodies šeit nelegāli, un mēs tevi deportēsim.” (angļu valodā: "Roses are red, violets are blue, come here illegally and we will deport you.") Uz apsveikuma ir redzama ASV prezidenta Donalda Trampa un viņa robežsarga Toma Homana sejas.