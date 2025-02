Piedņestra atsakās no ES naudas gāzes iepirkumiem...

Viņš piebilda, ka Kišiņevas varasiestādes nebloķēs gāzes piegādi Piedņestrai, un aprakstīja shēmu, pēc kuras reģionam tiks piegādāta gāze. Ungārijas uzņēmums "MET Gas" un "Energy Marketing AG" saņems samaksu no "JNX General Trading L.L.C" no Dubaijas un piegādās gāzi līdz Moldovas robežai saskaņā ar līgumu, kas parakstīts ar uzņēmumu "Moldovagaz". Tiraspole iepriekš apmaksās tranzīta izmaksas par gāzes transportēšanu no Moldovas robežas uz reģionu, pamatojoties uz "Moldovagaz" un "Tiraspoltransgaz" noslēgto līgumu, atklāja Moldovas premjerministrs.