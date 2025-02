Slovākijā kādam fotogrāfam uzklupis lācis. "Viņš nepaspēja izvilkt no kabatas atbaidīšanas ierīci!"

Varasiestādes norāda, ka viens no efektīvākajiem līdzekļiem, ar ko pasargāt sevi no lāča uzbrukuma, ir piparu aerosols. Kā liecina kāds 2008. gadā Aļaskā veikts pētījums, kurā apkopoti dati par lāču uzbrukumiem cilvēkiem Aļaskā no 1985. līdz 2006. gadam, piparu aerosols 92% gadījumu apturēja ķepaiņus no pārliekas pietuvošanās cilvēkiem.