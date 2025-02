Policistam piespriests 1 000 eiro sods par sievietes aizvainošanu pēc tam, kad viņa iesniedza sūdzību par seksuālu uzbrukumu

Tomēr laikā no 2016. līdz 2023. gadam ir vairāk nekā dubultojies sieviešu skaits, kuras ir ziņojušas par seksuālās vardarbības gadījumiem, raksta Francijas laikraksts “Le Monde”. Francijas toreizējais iekšlietu ministrs Žeralds Darmanēns paziņoja, ka 33 gadus vecais policists būtu jāatlaiž no darba. Policistam tika izvirzīta apsūdzība. Tomēr 2024. gada janvārī Francijas tiesa viņu atzina par nevainīgu. Tiesas procesa laikā policists atvainojās un sacīja, ka viņam nācies lūgt Darmanēnu, lai viņu neatlaistu no darba.