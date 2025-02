Beļģijā beidzies haoss, 240 dienas pēc vēlēšanām zvērestu nodevusi Barta de Vēvera jaunā valdība

Jaunajā valdībā ir trīs partijas no Flandrijas - N-VA, centriski labējā partija "Kristīgie demokrāti un flāmi" (CD&V) un kreisi centriskā partija "Uz priekšu" ("Vooruit"), kā arī divas partijas no Valonijas - centriskā partija "Iesaistītie" ("Les Engages") un centriski labējā Reformistu kustība (MR). Šīm piecas partijas kontrolē 81 no 150 vietām parlamentā.