Krievijā grasās izmeklēt 1841. gadā divkaujā nogalinātā Ļermontova nāves apstākļus — gluži kā Puškina nāvē saskata "rusofobu" roku

“Bija dažādas versijas, pieņēmumi, ka viņš tika nogalināts, vēl sēžot zirgā, un šāva no apakšas uz augšu vai no krūma [šāva] slepkava. Oficiālie Ļermontova pētnieki šīs versijas noraidīja. Kriminālisti veica eksperimentus, izšaujot uz izbāzeņiem. Mēs visu laiku mīņājāmies uz vietas – oficiālie Ļermontova pētnieki pieņēma divkaujas versiju, un vairāk nekā 150 gadus no šiem rāmjiem nebija iespējams izkļūt,” viņš sacīja. “Vieta, kur gulēja Ļermontovs, bija stipri notraipīta ar asinīm. Tas nozīmē, ka viņu nenogalināja uz vietas. Cik ilgi viņš mira, mēs nezinām, tāpēc vajag izmeklēt.”