Krievijas oligarha Romana Abramoviča dzīve pēc ES noteiktajām sankcijām ir gaužām mainījusies

Kā vēsta "The Insider", ES sankciju dēļ vairāki no 58 gadus vecā miljardiera īpašumiem tika pārdoti vai iesaldēti, tomēr viņa superjahtas zibenīgā tempā no Spānijas, Ņujorkas un citām vietām veiksmīgi pārcēlās uz miljardierim "draudzīgākiem ūdeņiem" Turcijā. Dažas no jahtām, kas atrodas Turcijā ir 676 miljonu eiro (700 miljoni dolāru) vērtā superjahta "The Eclipse" un 579 miljonu eiro (600 miljoni dolāru) vērtā jahta "Solaris". "The Eclipse" ir viena no lielākajām jahtām pasaulē - tā ir 162 metrus gara, aprīkota ar diviem helikopteru piezemēšanās laukumiem, nelielu zemūdeni un raķešu noteikšanas sistēmu.