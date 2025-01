Eiropā izsludināts sausais janvāris; ne visi ar to ir mierā

Francijas jaunā veselības ministra Janika Noidera lēmums personiski piedalīties šajā akcijā gan raisījis viņa valstī neizpratni, it īpaši vīndaru vidū. Viņš norāda, ka dara to katru gadu, un ir pirmais ministrs, kurš publiski atbalstījis ideju atteikties no alkohola. Tomēr pērn Noiders iestājās pret nodokļu celšanu alkoholam.