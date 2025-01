Jautrā noskaņā Londonas metro aizvadīts pasākums "Brauciens bez biksēm". FOTO

Kā vēsta "The Guardian", Waterloo stacija bija viens no galvenajiem pulcēšanās punktiem, kur pasākuma dalībnieki iesildījās, dejoja un priecājās, demonstrējot krāsainu apakšveļu. Citi pasākuma dalībnieki izmantoja iespēju uzņemt pašbildes uz eskalatoriem, platformām un vilcienu vagonos, pozējot dažādos tērpos. No koši rozā un melniem standarta modeļiem līdz pelēkiem bokseršortiem ar sarkanu sirsniņu rakstu – apakšveļa bija tikpat daudzveidīga kā dalībnieku humors un noskaņojums.