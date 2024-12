VIDEO: satrakojies taksometra vadītājs Varšavā nolamā slavenu ukraiņu TV personību

42 gadus vecā Ukrainas televīzijas raidījumu vadītāja, aktrise un žurnāliste pazīstama ar raidījumu "Olya", "The Voice of Ukraine" un "Revizor" vadīšanu. Viņa filmējusies arī vairākās spēlfilmās, tostarp "Double Life" ("Dubultā dzīve") 2013. gadā un "Our Lady in Warsaw" ("Mūsu Dievmāte Varšavā") 2016. gadā.