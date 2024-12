Medijs: Tramps pieprasīs NATO dalībvalstīm palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5%

Pēc "Financial Times" avotu teiktā, Tramps pēc inaugurācijas janvārī plāno turpināt nodrošināt militāro palīdzību Ukrainai un, iespējams, pieprasīs, lai NATO valstis vairāk nekā divkāršo pašreizējo aizsardzības izdevumu mērķi - no līdzšinējiem 2% no IKP, ko pašlaik ievēro 23 no 32 alianses dalībvalstīm līdz 5% no IKP.