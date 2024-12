"Viņš ļoti ilgojās pēc ģimenes," jauns militārists atvaļinājumā no frontes pastrādā baisu noziegumu un izdara pašnāvību

Pie tam valsts un varas esošie Krievijas mediji, kā ziņoja “Meduza", saņēmuši norādījumus no Kremļa nepublicēt ziņas par noziegumiem, ko pastrādā no kara ar Ukrainu atgriezušies Krievijas iedzīvotāji. Krievijas prezidenta administrācijai tuvs avots sacīja, ka ierobežojumi šādām ziņām "sākušies, lai Krievijas iedzīvotāji kaujiniekus neuzskatītu par potenciāliem noziedzniekiem, nebaidītos no viņu atgriešanās".