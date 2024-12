Putins paziņojis, ka viņam ir garlaicīgi bez kara...

Vienlaikus viņš atteicās nosaukt konkrētu termiņu, kad Krievijas armija izspiedīs Ukrainas bruņotos spēkus no Kurskas apgabala, kurā spēki iebruka augusta sākumā. "Nevaru un negribu nosaukt konkrētu datumu. Puiši karo, šobrīd notiek cīņa. Kaujas rit nopietni," sacīja Putins. Viņš nevēlēšanos nosaukt noteiktus termiņus skaidroja ar to, ka militārpersonas viņu dzird un, ja viņš teiks "dienu vai divas", tad viņi "ies vienalga uz ko", vēsta "The Moscow Times".