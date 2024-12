Plūdi, vētras un liesmas: dabas katastrofas, ko pasaule piedzīvoja 2024. gadā

No Sahāras tuksneša plūdiem, kas pārsteiguši vienu no sausākajiem reģioniem pasaulē, līdz nāvējošai viesuļvētrai ASV un postošajam taifūnam Āzijā – šajā rakstā apkopotas dažas no lielākajām dabas katastrofām šogad. Zinātnieki apgalvo, ka klimata pārmaiņu dēļ ekstremāli laikapstākļi Eiropā un citur pasaulē kļūst biežāki.