Pakrojas muižā šogad būs iespējams redzēt iespaidīgus gaismas šovus

Viens no gaismas šova veidotājiem ir lietuviešu lāzeru priekšnesumu veidošanas profesionālis Darius Sakalas, kurš uz festivālu ieradās tieši no saulainās Floridas. Tur lietuvietis strādā vadošajā lāzeru kompānijā "LaserNet", nodarbojas ar vērienīgiem koncertiem un pasākumiem, tostarp ar vienu no pasaulē slavenākajiem lāzera gaismas šoviem "Anyma Laser Light Show". Pateicoties viņa darbam, muižā ik vakaru spīd vairāki desmiti dažādu lāzeru, no kuriem spēcīgāko stari sniedzas debesīs pat uz 20 kilometriem.