Tūristus brīdina par "apokaliptiskiem laikapstākļiem" vairākās Eiropas valstīs tuvāko divu nedēļu laikā

Kā raksta "Frankfurter Rundschau", attiecīgie dati satur pašreizējo Eiropas laika modeļa ECMWF prognozi, kas rada bažas. "Piektdienas (29. novembra) vakarā Eiropas laika modelis aprēķinājis kopējo nokrišņu daudzumu no aptuveni 500 līdz gandrīz 1000 litriem nākamo divu nedēļu laikā no Itālijas caur Balkāniem līdz Grieķijai. Tas var izraisīt apokalipsi. Sekas tam varētu būt vēsturiskie plūdi dienvidaustrumu Eiropā, tā būtu katastrofa," skaidro kvalificētais meteorologs Dominiks Jungs no "wetter.net".