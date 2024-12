Dienvidkorejas parlaments balsos par prezidenta atstādināšanu pēc karastāvokļa izsludināšanas

Balsojums paredzēts sestdien ap plkst.19 (plkst.12 pēc Latvijas laika), atsaucoties uz vienu no opozīcijas likumdevējiem, ziņo "Yonhap". Juns otrdien izsludināja karastāvokli, bet trešdienas rītā to atcēla pēc tam, kad visi klātesošie Nacionālās asamblejas deputāti aicināja prezidentu to atcelt.