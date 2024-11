Krievija veikusi plašu raķešu uzbrukumu Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai

Pēc situācijas novērtēšanas Ukrainas Gaisa spēki pavēstīja, ka reģistrēti 12 trāpījumi, galvenokārt degvielas un enerģētikas nozares objektiem. Trešdienas vakarā ienaidnieks palaida bezpilota lidaparātus, bet tuvāk rītam debesīs pacēlās septiņi stratēģiskie bumbvedēji Tu-95MS, no kuriem tika palaistas spārnotās raķetes. Piecos no rīta krievi no kuģim Melnajā jūrā izšāva raķetes "Kalibr".