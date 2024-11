Tramps Ukrainas miera sūtņa amatam izraudzījies 80 gadus vecu atvaļinātu ģenerāli

Jūlijā notikušā republikāņu konventa gaitā Kellogs raidsabiedrībai "Amerikas Balss" sacīja, ka Ukrainas alternatīvas ir "diezgan skaidras". "Ja Ukraina nevēlas sarunas, labi, bet tad samierinieties ar to, ka jūsu pilsētās var būt milzīgi zaudējumi, samierinieties ar to, ka tiks nogalināti jūsu bērni, samierinieties ar to, ka jums nebūs 130 000 bojāgājušo, jums būs 230 000-250 000," jūlijā sacīja tagad Ukrainas miera sūtņa amatam izraudzītais Kellogs.