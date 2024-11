"Diemžēl šausmu stāsti ir patiesi - pret "Azov" karagūstekņiem krievi izturas īpaši cietsirdīgi," norāda pulka pārstāvji

"Zinot, ka "Azov" ir viena no efektīvākajām un motivētākajām Ukrainas armijas struktūrvienībām, krievi radīja to "Azov" tēlu, kas diemžēl zināmā mērā pastāv arī Rietumos un citur pasaulē. Krievijas mērķis bija pazemināt "Azov" efektivitāti, kas viņiem arī izdevās, jo no 2016. līdz 2024.gadam mums nebija ļauts saņemt Rietumu bruņojumu.