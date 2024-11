Vīrietis, kurš nonāvēja Austrijas pilsētas mēru, atrasts miris

Austrijas likumsargi paziņojuši, ka mednieka meklēšanas operācija ir pārtraukta, jo 2. novembra rītā kādā meža masīva netālu no nomaļas alas atrastas Drekslera mirstīgās atliekas. Viņa līķis tika atklāts Augšaustrijas provincē netālu no Čehijas robežas. Policijas pārstāvis Deivids Furtners medijiem norāda, ka "ir pamats uzskatīt, ka Drekslers atņēma sev dzīvību". Netālu no līķa tika atrasts ierocis, norāda likumsargs.