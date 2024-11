46 gadu vecumā mūžībā devusies britu supermodele Džordžīna Kūpere

Džordžīna dzimusi Londonā un modeles karjeru uzsāka 13 gadu vecumā, kad viņas māte pieteica viņu konkursā "Elite Look of the Year" 1992. gadā. Viņas izteiksmīgais izskats, īpaši raksturīgā sprauga starp priekšējiem zobiem, ātri piesaistīja modes pasaules uzmanību, un viņa kļuva par vienu no 90. gadu "Cool Britannia" laikmeta ikonām. Modele rotāja tādu prestižu žurnālu kā "The Face" un "Vogue" vākus, kā arī piedalījās vadošo modes namu skatēs.