"Savējos nepametam!": ievainoto krievu okupantu pēc atgriešanās mājās gaida liels pārsteigums

24 gadus vecais vīrietis laikrakstam "Čita.ru" pastāstīja, ka no kolonijas viņš iestājās vienībā "Štorm Z" 2023. gadā, kad Krievijā intensīvi vervēja lielgabalgaļu starp noziedzniekiem un cita veida saslašņām, par to solot atbrīvošanu no soda izciešanas. 2023. gada decembrī viņu ievainoja gūžā, un viņš uzskatīja, ka atgriezīsies mājas sveikā.