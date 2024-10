Laulāts pāris, kuru apbedīšanas birojā trūdēja kaudzēs sakrauti gandrīz 200 līķi, atzīst vainu krāpšanā

2017. gada augstā atvērtais “The Return to Nature” apbedīšanas nams specializējās uz apbedīšanu, nelietojot ķimikālijas, piemēram, balzamēšanas šķidrumu, un ķermeņus apbedī bioloģiski noārdāmos zārkos. Kolorādo štatā ir atļauta “zaļā apbedīšana”, taču mirstīgās atliekas ir jāapglabā 24 stundu laikā vai jānodrošina to pienācīga uzglabāšana ledusskapī. Varas iestādes to slēdza 2023. gada 5. oktobrī, un pēc tam nojauca.