Mazāk darba, tikpat liela alga. Kā veicas Islandei, kas pārgājusi uz četru darbdienu nedēļu?

Tomēr SVF prognozē ievērojami lēnāku izaugsmi Islandē šogad un nākamgad. "Tiek prognozēts, ka izaugsme palēnināsies 2024. gadā, samazinoties vietējam pieprasījumam un palēninoties izaugsmei tūrisma jomā," jūlijā prognozēja SVF, novērtējot Islandes ekonomiku, kas ir atkarīga no tūrisma. Jādomā, ka tieši valsts atkarība no tūrisma biznesa ir viens no argumentiem, kāpēc līdz šim tik veiksmīgi darbojies četru darbdienu modelis.