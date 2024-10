Krievijas izlūkdienestu tur aizdomās par bīstamu incidentu organizēšanu Eiropā

Lieta ir saistīta ar ugunsgrēku transporta mezglā Jablonovā, kas atrodas netālu no Varšavas, kur nodega piekabe ar kurjerpasta pakām. Kā ziņo laikraksta avoti, šis notikums, iespējams, varētu būt Krievijas sabotāžas akts, ņemot vērā, ka vienā no pakām, kas tika sūtītas no Viļņas, atradās degierīce.