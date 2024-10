Valsts domē paziņo par Eiropas ģimeņu masveida vēlmi pārcelties uz Krieviju "tikumiskā patvēruma" dēļ

Tikmēr Krievijas valsts programma tautiešu pārcelšanai uzrādījusi sliktāko rezultātu kopš Krimas aneksijas 2014. gadā. 2024. gada pirmajā pusē to izmantoja tikai 6,5 tūkstoši cilvēku. Salīdzinājumam - šajā pašā 2023. gada periodā to bija 10 tūkstoši, bet 2015. gadā - 45,5 tūkstoši ekspertu karu Ukrainā dēvēja par vienu no faktoriem, kas ietekmējis valsts programmas popularitāti.