Publiskoti Liama Peina autopsijas rezultāti...

Grupa "One Direction", kas pazīstama arī kā 1D, tika izveidota 2010. gadā, tās sastāvā bija Nials Horans, Liams Peins, Harijs Stailss, Luiss Tomlinsons un Zeins Maliks. Grupa tika dibināta, lai 2010. gadā startētu Apvienotās Karalistes TV šova "The X Factor" septītajā sezonā. Grupa šovā ierindojās trešajā vietā. Pēc konkursa tā parakstīja līgumu ar Saimona Kauela ierakstu kompāniju "Syco Music" un Ziemeļamerikā ar "Columbia Records".2011. gada novembrī "One Direction" izdeva debijas albumu "Up All Night". 2012. gadā tas debitēja pirmajā vietā ASV "Billboard" 200 topā, tādējādi tā kļuva par pirmo Apvienotās Karalistes grupu, kuras debijas albums debitē pirmajā vietā ASV topā. 2012. gadā singls "What Makes You Beautiful" ieguva BRIT balvu kā labākais britu singls. 2012. gadā grupa izdeva savu otro albumu "Take Me Home". Abi albumi sasniedza jaunus rekordus, ierindojās lielāko valstu topu pirmajās vietās. "Billboard" žurnāls grupu nosauca par 2012. gada "labākajiem jaunajiem māksliniekiem", savukārt ziņu mājaslapa "The Huffington Post" 2012. gadu nosauca par "One Direction gadu".