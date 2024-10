Krievija: ASV vajadzētu pievērst uzmanību “Diddy”, nevis mums

"Tā bija koordinēta operācija, kaut kas līdzīgs mafijas struktūrai, kas apvienoja cilvēkus no šovbiznesa, politikas un valdības. Viņi piesedza viens otru un apmainījās ar pakalpojumiem," Zaharova apgalvoja, nesniedzot pierādījumus. "Policija to nevarēja nezināt, FBI to noteikti zināja, Baltais nams arī — visi zināja. Taču, tā vietā, lai “sakoptu savu pagalmu”, ASV varasiestādes šos incidentus jau ilgu laiku “slauka zem paklāja”," sacīja Zaharova.