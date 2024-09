Meksiku šokē divi skolnieki, kurus apsūdz bijušā skolotāja nolaupīšanā izpirkuma maksas saņemšanai; nogalinātā līķi centās izbarot krokodiliem

Skolotāja ģimene, kura dzīvo "no algas līdz algai", šādu summu nespēja savākt, un nākamajā dienā viņa automašīnu atrada pamestu uz lauku ceļa netālu no Mehiko, bet tajā pašā vakarā nolaupītā vīrieša līķi atrada iemestu upē. "Viņa ķermeni atrada iemestu upē, kur mīt krokodili, lai no tā atbrīvotos. Taču krokodili to nebija aiztikuši," vietējiem medijiem paziņoja nogalinātā skolotāja tante Marija Amada de Sokoro.