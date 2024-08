Islandes veikalos trūkst gurķu: vainota tiek “TikTok” recepte

Neraugoties uz “ietekmētāja” popularitāti tiešsaistē, Islandes eksperti uzsver citus faktorus, kas ir ietekmējuši pieprasījuma palielināšanos. “Hagkaups” sacīja “BBC”, ka šajā gadalaikā parasti ir novērojams gurķu trūkums. Uzņēmuma pārtikas produktu vadītājs Vignirs Ēors Birgissons teica, ka tādu sastāvdaļu kā sezama eļļa un dažas garšvielas pārdošanas apjomi viņa veikalos ir “dubultojušies”, tomēr viņš norādīja, ka pašreizējais trūkums nav saistīts tikai ar “TikTok” tendenci. Sveinsdotira no SFG arī norādījā uz dažādiem faktoriem. Viens no tiem ir tas, ka daži gurķu audzētāji šajā laikā nomaina gurķu stādus, kas vēl nesniedz lielu ražu. Papildus skolas atsāk savu darbu, kas rada papildu spiedienu uz piegādēm, viņa norāda. “Viss notiek vienlaicīgi,” novēroja Sveinsdotira, taču uzsvēra, ka populārā recepte joprojām ir viens no galvenajiem faktoriem.