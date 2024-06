Otrais naža uzbrukums nedēļas laikā: Manheimā sadurts politiķis Heinrihs Kohs

Jau ziņots, ka 31. maijā "Youtube" tiešraides laikā afgāņu radikālis sadūra vairākus Vācijas iedzīvotājus. Uzbrukums notika labējo demonstrācijas laikā vienā no Manheimas centrālajiem laukumiem. Video no notikuma vietas redzams, ka civiliedzīvotāji mēģina uzbrucēju apturēt, tomēr viņš pretojas un cīņas laikā sadur arī vietējo likumsargu, kurš vēlāk no gūtajām traumām gāja bojā.