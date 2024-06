Aiz propagandas priekškara: antifašistisku karš un trieciens Eiropas galvaspilsētām

Lai arī propagandisti stāsta, ka nodokļu paaugstināšana attieksies tikai uz "bagātākajiem" un nodrošinās vienlīdzīgāku ienākumu sadali, tas īsti neatbilst patiesībai. Ar paaugstinātu likmi tiks apliktas lielās algas un uzņēmumi, taču nodokļu progresivitāte neskars ienākumus no dividendēm un kapitāla pieauguma. "Nodokļi būs izdevīgāki ienākumiem no investīcijām nekā no algām, kas ne visai atbilst taisnīgākai nodokļu sloga sadalei," aģentūrai "Reuters" atzina analītiķe Olga Beļenkaja. Proti, ar lielākiem nodokļiem tiks aplikti ienākumi no algām nekā no kapitāla, kas, kā norāda eksperti, nozīmē palielināt nodokļu slogu vidusšķirai.