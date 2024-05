Moldovas pilsoņi 20.oktobrī lems par iestāšanos Eiropas Savienībā

Savukārt Krievijas amatpersonas, piemēram, ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, ne reizi draudējušas, ka Moldovu gaida Ukrains liktenis par vēlēšanos doties Rietumu virzienā un izkļūt no Krievijas ietekmes sfēras. Kad Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs 2014. gadā pēkšņi atteicās no virzības uz ES, plašos tautas nemieros viņu gāza no prezidenta amata, Janukovičs aizbēga uz Krieviju, bet Kremlis izmantoja politisko nestabilitāti Ukrainā, lai anektētu Krimu un uzsāktu karu Donbasā, savukārt 2022. gada 24. februārī uzsāka invāziju Ukrainā, sarīkojot asiņaināko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara.