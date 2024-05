“No Rafahas evakuēti pusmiljons cilvēki. “Humānās katastrofas” nebūs,” norāda Netanjahu

"Mūsu atbildīgie centieni nes augļus," teikts Netanjahu paziņojumā. "Līdz šim Rafahā no kaujas zonām ir evakuēti tuvu pusmiljonam cilvēku."

Starptautiskā sabiedrība, ieskaitot Izraēlas galveno sabiedroto ASV, ir aicinājušas Izraēli atturēties no sauszemes ofensīvas uzsākšanas Rafahā, kur no karadarbības patvērušies 1,4 miljoni cilvēku.