Ukrainas Reģionālās padomes prezidente nosauc šā brīža galveno vajadzību un skaidro nākotnes redzējumu

A.M. Jā, ir liels prieks redzēt, ka cilvēki zina, kas pie mums notiek, ka viņi ir par to ļoti nobažījušies. Mēs nebijām gatavi tam, kas notiek, bet tam gatavs nevar būt neviens un neviens nevar būt pret to apdrošināts. Šeit izjūtu tikai atbalstu un neesmu saskārusies ar nevēlēšanos to sniegt. Jā, cilvēki visur ir noguruši no šī kara, bet tas nav beidzies. Mums ir jāturpina cīnīties un tāpēc lūdzam mūs atbalstīt, lai mēs to spētu. Cīnāmies par uzvaru, jo mums vienkārši nav citas izvēles.