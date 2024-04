Gribat saņemt 18 000 eiro par gulēšanu? Ir vakance!

Atlasē tiek pieļautas sievietes un vīrieši vecumā no 24 līdz 55 gadiem, augumā no 1,53 līdz 1,90 metriem, ķermeņa masas indeksu (BMI) - no 18 līdz 30, viņiem jābūt veseliem, nesmēķējošiem un labi jārunā vāciski.