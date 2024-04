Trampa tiesas prāvā grūtības atrast neitrālus zvērinātos: apsūdzības izvirzītāji atsakās atklāt lieciniekus

Viena no sievietēm, kas lems par Trampa spriedumu nosauca viņu par savtīgu cilvēku, kas kalpo tikai savām interesēm. Šī sieviete būs daļā no zvērināto tiesas pēc tam, ka Menšans noraidīja Trampa advokātu pieprasījumu par viņas atcelšanu no žūrijas. Aizstāvība mēģināja argumentēt, ka sieviete nedrīkst būt daļa no žūrijas, jo ir izteikusies, ka viņai nepatīk Trampa personība.