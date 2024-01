Igaunijā sākas skolotāju streiks

Streikotāju prasība ir noteikt minimālo mēnešalgu vispārizglītojošo skolu skolotājiem 1950 eiro apmērā, jo lielā darba slodze un zemais atalgojums rada arvien lielāku skolotāju trūkumu.

Streiks ir izsludināts uz nenoteiktu laiku, bet konkrētu skolotāju dalība un streikošanas ilgums ir brīvprātīgs.

Izglītības darbinieku arodbiedrība pirmdienas rītā informēja, ka streikā piedalīsies 9471 skolotājs no 330 skolām.

Aptuveni tikpat liels skaits cilvēku piedalīsies arī solidaritātes streikā, kas sāksies trešdien un varētu ilgt līdz trim dienām, tostarp 2581 skolotājs no 169 vispārizglītojošām skolām, 5556 darbinieki no 283 bērnudārziem un 558 darbinieki no 37 profesionālās un interešu izglītības skolām.

Pirmdienas rītā Tallinā streikotāji rīkos arī stundu ilgu mītiņu pie Rīgikogu ēkas, bet trešdien paredzēts mītiņš Tartu Rātslaukumā.

Izglītības ministrijai pagājušajā rudenī sarunās neizdevās vienoties ar Izglītības darbinieku arodbiedrību, kas uzstāja uz pedagogu minimālās algas palielināšanu. Pēdējā sarunu kārta notika 1.decembrī. Tajā skolotājiem tika piedāvāts minimālās algas paaugstinājums par 3,1% jeb līdz 1803 eiro, nevis 1,77%, kā sākotnēji piedāvāja valdība. Skolotāji, kuri sākotnēji pieprasīja minimālās algas palielinājumu par 11%, šo priekšlikumu noraidīja. Sarunas, kas notika valsts samierinātāja pārraudzībā, oficiāli noslēdzās 6.decembrī, kad valsts samierinātājs parakstīja domstarpību protokolu. Tas nozīmēja, ka valdība var noteikt skolotāju minimālo algu nākamajam gadam pēc saviem ieskatiem, savukārt arodbiedrībai ir tiesības streikot.

Izglītības darbinieku arodbiedrība nolēma 22.janvārī sākt vispārēju beztermiņa streiku.

Sabiedriskās domas aptauja, ko pagājušajā nedēļā veica socioloģisko pētījumu uzņēmums "Norstat", liecina, ka skolotāju streiku atbalsta 67% Igaunijas iedzīvotāju.