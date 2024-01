Astronomi ir atklājuši gredzenveida kosmisku megastruktūru

Tā dēvētais "Lielais gredzens", kas atrodas aptuveni 9,2 miljardu gaismas gadu attālumā no Zemes, diametrs ir aptuveni 1,3 miljardi gaismas gadu, un tā apkārtmērs ir aptuveni četri miljardi gaismas gadu. Tas padara to par vienu no lielākajām struktūrām, kas jebkad novērotas.

Struktūru atklāja Apvienotās Karalistes Centrālās Lankašīras universitātes absolvente Aleksija Lopesa. Viņa arī atklāja Milzu loku debesīs, vēl vienu lielu struktūru, kas tika atklāta pirms 2 gadiem.

Tiek atzīmēts, ka šie novērojumi ir svarīgi, jo Lielā gredzena izmērs ir pretrunā ar fundamentālu pieņēmumu kosmoloģijā, ko sauc par kosmoloģisko principu. Tas apgalvo, ka virs noteikta telpiskā mēroga Visums ir viendabīgs un, šķiet, identisks visos virzienos.

Teorētiski, ja skatītu visumu no malas, tam vajadzētu parādīties kā milzīgai, bezveidīgai telpai. Kosmologi ir aprēķinājuši, ka pašreizējā teorētiskā konstrukciju izmēra robeža ir 1,2 miljardi gaismas gadu, bet Lielais gredzens un milzu loks, kas stiepjas aptuveni 3,3 miljardu gaismas gadu garumā, pārsniedz šo robežu.

Saskaņā ar Lopesas teikto, pamatojoties uz pašreizējām kosmoloģiskajām teorijām, astronomi neticēja, ka "šāda mēroga struktūras ir iespējamas".

"Mēs varētu sagaidīt, iespējams, vienu ārkārtīgi lielu struktūru visā mūsu novērojamajā Visumā. Tomēr Lielais gredzens un Milzu loks ir divas milzīgas struktūras, un tās ir pat kosmoloģiski kaimiņi, kas ir ārkārtīgi aizraujoši," viņa atzīmēja.

Interesanti, ka abas struktūras atrodas vienādā attālumā no zemes radot iespēju, ka tās ir daļa no savienotas kosmoloģiskās sistēmas.

Kosmologi nav pārliecināti, kāds mehānisms varētu būt izraisījis Lielā gredzena rašanos. Viena iespēja ir akustisko viļņu veids agrīnajā Visumā, kas pazīstams kā bariona akustiskās svārstības, kas mūsdienās varēja izraisīt sfērisku apvalku veidošanos galaktikās. Vēl viens izskaidrojums ir kosmisko stīgu esamība, hipotētiski "defekti" visumā, kas var izraisīt matērijas kondensāciju liela mēroga defektu dēļ.

Iepriekš tika ziņots, ka zinātnieki ir atraduši karstāko vietu Visumā. Tas ir kvazārs 3c273, kas atrodas 2,4 miljardu gaismas gadu attālumā no Zemes.